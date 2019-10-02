Аталанта – Шахтар: післяматчева прес-конференція Луїша Каштру

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру вважає, що команді вдалося досягти результату в матчі двох чудових команд завдяки вірі в перемогу та досвіду.

"Перш за все, вітаю своїх гравців з фантастичною перемогою, вони провели чудову гру. Додо? Заміни, які я зробив, були для зміцнення нашої гри в атаці. Вони дійсно посилили нашу гру попереду. Я казав напередодні, що дуже важливо виграти цей матч стратегічно та тактично. Незважаючи на проблеми, які нам створила Аталанта в перші 15 хвилин матчу, ми змогли досягти результату. Наша команда має відповідний досвід та знає, як виходити з подібних ситуацій.

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Вихід Коваленко був пов'язаний зі стратегією на гру. Нам потрібно були протистояти атаці Аталанти. Вони починають розігрувати від воріт, віддають м'яч на фланг, потім заводять його в середину чи віддають пас, і далі йде передача над нашим захисником у зону. Нам потрібно були протистояти цьому завдяки трьом трикутникам на правому і на лівому фланзі. Якби сьогодні грав чистий номер 10, атакувальний півзахисник, нам би не вдалося створювати той пресинг, що ми хотіли. Тому ми вирішили випустити Вітю Коваленка, який є певною сумішшю інсайда та атакувального півзахисника.

Насправді, якби сьогодні на полі не було таких півзахисників як Коваленко та Алан Патрік, було б дуже важко протистояти атакам Аталанти. Вони часто віддавали м'яч у середину. Ця зона була найбільш небезпечною. І тоді б Степаненкові доводилося кидати свою позицію та він би не міг страхувати наших центральних захисників.

Чи є чому Шахтарю повчитися в Аталанти? Послухайте, нам усім є чого вчитися в житті: і мені, і журналістам, і Аталанті, і будь-якій іншій команді. Перші 15 хвилин Аталанта була сильнішою за Шахтар, потім Шахтар з 15 -ї до 35-40-ї хвилини був сильнішим, потім знову Аталанта. Гра була наче гойдалки. Якщо ми зараз будемо говорити, в чому Аталанта була сильніша за Шахтар чи навпаки, ми будемо знецінювати саму гру. Сьогодні була чудова стратегічна та тактична боротьба між двома командами. І ми виграли на останніх секунд, бо вірили в перемогу і боролися до кінця. Футбол така гра, де виграє то одна, то інша команда. То одна себе показує краще, то інша.

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Сьогодні грали дві дійсно великі команди, і кожна могла виграти. Слава богу, що позитивний результат на нашому боці. Думаю, що такий яскравий матч могли зіграти тільки два гранди. Чи був пенальті? Я ще не бачив відео, не говорив з гравцями. А якщо ви згадали про цей епізод, то хочу привітати Пятова з цим сейвом. Чи є Шахтар вже "моєю командою"? Шахтар зараз переживає дуже складні часи, ми не граємо в Донецьку. Та я дуже щасливий бути частиною такої великої дружньої родини як Шахтар", – сказав Каштру на післяматчевій прес-конференції.

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