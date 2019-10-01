Аталанта – Шахтар: Маліновський вийде у стартовому складі, – GdS

Український півзахисник Аталанти Руслан Маліновський дебютує у стартовому складі своєї команди у Лізі чемпіонів.

Наставник Аталанти Джан П'єро Гасперіні випустить Руслана Маліновського зі стартових хвилин поєдинку групового етапу ЛЧ проти Шахтаря, в цьому переконує авториттене італійське видання Gazzetta dello Sport.

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26-річний хавбек збірної України вже встиг провести 5 поєдинків Серії А за новий клуб.

Нагадаємо, влітку Руслан перебрався в Аталанту з Гента. Бельгійці отримали за свого хавбека близько 13 млн євро.

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