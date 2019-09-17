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Аталанта – Шахтар: квитки для українських вболівальників на матч Ліги чемпіонів у Мілані коштують 40 євро

10:39 250 Читать на русском
Аталанта – Шахтар: квитки для українських вболівальників на матч Ліги чемпіонів у Мілані коштують 40 євро
Аталанта – Шахтар: квитки на матч Ліги чемпіонів у Мілані на Сан-Сіро

Шахтар оголосив порядок реалізації квитків на поєдинок 2-го туру Ліги чемпіонів проти Аталанти, який пройде 1 жовтня в Мілані.

 

Квитки для українських вболівальників на матч Аталанта – Шахтар, який пройде 1 жовтня на міланському стадіоні Сан-Сіро, вартуватимуть 40 євро. Перепустки можна придбати з 20 вересня на офіційному сайті Шахтаря.

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Також квитки продаватимуться в касах ОСК Металіст. Згідно з чинним італійським законодавством і правилами, квитки повинні містити основну інформацію про вболівальника (прізвище, ім'я, дата і місце народження, національність, номер паспорта). Тому в касах стадіону необхідно пред'явити закордонний паспорт, інформує офіційний сайт "гірників".

У випадку придбання квитків онлайн з уболівальниками зв'яжеться представник клубу.

Нагадаємо, Шахтар стартує в Лізі чемпіонів домашнім матчем проти Манчестер Сіті, який пройде 18 вересня на ОСК Металіст.

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Теги
Ліга чемпіонів Шахтар Шахтар Аталанта Аталанта квитки на футбол Сан-Сіро Аталанта - Шахтар
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