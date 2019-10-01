Аталанта – Шахтар: Ісмаїлі зізнався, чого потрібно остерігатися "гірникам" у матчі Ліги чемпіонів

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Шевченко проведе зустріч з Мальдіні на тлі чуток про призначення в МіланЛіга чемпіонів — 10:00 8146
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