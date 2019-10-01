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Аталанта – Шахтар: Ісмаїлі зізнався, чого потрібно остерігатися "гірникам" у матчі Ліги чемпіонів

12:31 582 Читать на русском
Аталанта – Шахтар: Ісмаїлі зізнався, чого потрібно остерігатися "гірникам" у матчі Ліги чемпіонів
Ісмаїлі / Фото ФК Шахтар

Захисник Шахтаря Ісмаїлі оцінив рівень Аталанти перед матчем групового етапу ЛЧ.

 

"Будемо грати з дуже хорошою, небезпечною командою. Вони сильні, потрібно бути уважним до всіх моментів в їхній грі на всьому полі протягом 90 хвилин.

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Нам потрібно не помилятися при розіграші від воріт, забити якомога більше м'ячів, показувати нашу гру, як ми завжди це робимо. Тоді ми зможемо досягти позитивного результату", – сказав Ісмаїлі в ефірі ТК Футбол 1.

Нагадаємо, поєдинок між цими суперниками відбудеться 1 жовтня, початок о 19:55. Нагадаємо у першому матчі ЛЧ донецький клуб поступився Манчестер Сіті (0:3).

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Ліга чемпіонів Аталанта - Шахтар Шахтар Шахтар Ісмаїлі Ісмаїлі
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