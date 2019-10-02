Аталанта – Шахтар: InStat назвав найкращого гравця "гірників"

Відомий футбольний ресурс підбив підсумки виступів донеччан у матчі другого туру Ліги чемпіонів між Аталантою та Шахтарем.

Захисник "помаранчево-чорних" Ісмаїлі став найкращим гравцем у складі Шахтаря у матчі другого туру Ліги чемпіонів групи С проти Аталанти, повідомляє InStat. Він набрав 342 бали.

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На другому місці автор переможного гола Манор Соломон – 327 балів. Автор гольової передачі вирішального пострілу Додо набрав 324 бали.

Також більше 300 балів набрали Тайсон (319 б.), Тарас Степаненко (316 б.) та Жуніор Мораес (301 б.).

Нагадаємо, вчора "гірники" вже у доданий час вирвали перемогу у італійської Аталанти. Наразі Шахтар посідає третю сходинку турнірної таблиці, маючи однакову кількість очок – по три – з загребським Динамо. Очолює групу С зі 100-процентним результатом Манчестер Сіті.

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