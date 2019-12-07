Аталанта – Шахтар: Бєлік спрогнозував вибір Каштру між досвідом і молодістю

Екс-нападник донецького Шахтаря Олексій Бєлік поділився очікуваннями від поєдинку рідної команди в рамках 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Аталанти з Бергамо.

"Так, це дійсно буде найважливіший матч для Шахтаря. І в зв'язку з цим потрібно відзначити нічию в Манчестері. Це очко залишило незмінною ситуацію з турнірної точки зору, але для морального стану команди мало величезне значення.

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Шахтар провів хороший матч на виїзді без лідерів і зміг здобути нічию не з будь-ким, а з Манчестер Сіті. Думаю, що тактично з Аталантою буде така ж гра, як в Манчестері. Шахтар зможе перемогти Аталанту, граючи в такий же футбол, як у Манчестері.

Думаю, що все ж Каштру зробить ставку на досвід і з перших хвилин ми побачимо Марлоса і Тайсона. Це важливі футболісти для команди. Але молоді гравці добре прогресують і теж отримають свій час в матчі. Упевнений, що на заміну вони точно вийдуть. Я сподіваюся, що це не будуть заміни, щоб рятувати матч і виправляти ситуацію, а просто планова ротація в успішному матчі. Але Тете і Соломона ми побачимо.

Не думаю, що Шахтар гратиме тільки на контратаках. Команда звикла контролювати м'яч і володіти ініціативою, тим більше граючи у себе вдома. Аталанта буде тиснути, але Шахтар – досвідчена команда і зможе з цим тиском впоратися. У матчі побачимо, яку тактику обере Шахтар", – цитує Бєліка Sport.ua.

Нагадаємо, що матч Шахтар – Аталанта відбудеться у середу, 11 грудня. Початок поєдинку о 19:55.

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