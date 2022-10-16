"Бергамаски" здобули вольову перемогу над Сассуоло в матчі 10-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд поєдинку на "Футбол 24".

Рахунок у грі відкрили наприкінці першого тайму – Кір'якопулос на дальній стійці потужним ударом з лету замкнув навіс Д'Андреа. Аталанта ще до перерви встигла відповісти – Пашаліч закотив м'яч у ворота після комфортної скидки Соппі. У другому таймі француз знову асистував, цього разу Лукману, який приніс перемогу "бергамаскам".

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Таким чином, Аталанта очолила турнірну таблицю, набравши 24 очки, проте в Наполі на 1 бал менше та гра в запасі. Сассуоло з 12 пунктами залишився в середині чемпіонату.