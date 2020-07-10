Аталанта – ПСЖ: Тухель розсипався у компліментах Маліновському і Ко

Головний тренер ПСЖ Томас Тухель оцінив суперника по чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

"Складне жеребкування. Аталанта – неймовірна команда, яка безперервно атакує та багато забиває. Нам потрібно ретельно підготуватися до такого суперника та зіграти дуже уважно.

На щастя, є достатньо часу для підготовки. Ми у чвертьфіналі й хочемо перемагати далі. З нетерпінням чекаю зустрічі з Аталантою", – сказав Томас Тухель клубному каналу ПСЖ.

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Завершальні стадії Ліги чемпіонів відбудуться в Португалії у форматі одного матчу. У чвертьфіналі ПСЖ зіграє проти Аталанти. Якщо парижани пройдуть команду Руслана Маліновського, то зіграють з переможцем пари РБ Лейпциг – Атлетіко.

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