Аталанта – ПСЖ: Тухель очікує непростий матч з командою Маліновського у Лізі чемпіонів

"У Аталанти унікальний стиль гри. Можна сказати, що її футболісти грають віч-на-віч з суперниками на всіх ділянках поля. При атаках на половині поля опонента перебуває сім гравців Аталанти. Це чудова команда, яка дуже багато забиває. Ми намагатимемось знайти вільний простір, але потрібно показати свій найкращий футбол.

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Гра проти Аталанти буде дуже непростою. На нас чекає важке випробування, але шанси є завжди. На перший план вийдуть тактика і психологія. На останньому тренуванні ми працювали над концентрацією і підняттям командного духу. У нас згуртований колектив, ми б'ємося один за одного, разом перемагаємо і разом програємо", – цитує німецького фахівця офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, команда Руслана Маліновського зустрінеться з ПСЖ в рамках 1/4 фіналу ЛЧ 12 серпня, початок 22:00.

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