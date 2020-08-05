Аталанта – ПСЖ: суперники команди Маліновського ризикують втратити ще одного лідера

Півзахисник ПСЖ Марко Верратті може пропустити чвертьфінальну дуель в Лізі чемпіонів.

Чемпіон Франції може втратити одного з найважливіших гравців на поєдинок проти Аталанти. Марко Верратті отримав пошкодження на тренуванні після зіткнення з одноклубником, повідомляє RMC Sport.

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Участь італійського хавбека у матчі з командою Руслана Маліновського опинилося під величезним питанням. Нагадаємо, ПСЖ може втратити ще й Кіліана Мбаппе, який травмувався у фіналі Кубка Франції та продовжує відновлення.

Поєдинок Аталанта – ПСЖ пройде 12 серпня у Лісабоні. Чвертьфінальна стадія ЛЧ складається з одного матчу.

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