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Аталанта – ПСЖ: суперники команди Маліновського ризикують втратити ще одного лідера

20:47 - Читать на русском
Аталанта – ПСЖ: суперники команди Маліновського ризикують втратити ще одного лідера
Марко Верратті / ФК ПСЖ

Півзахисник ПСЖ Марко Верратті може пропустити чвертьфінальну дуель в Лізі чемпіонів.

 

Чемпіон Франції може втратити одного з найважливіших гравців на поєдинок проти Аталанти. Марко Верратті отримав пошкодження на тренуванні після зіткнення з одноклубником, повідомляє RMC Sport.

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Участь італійського хавбека у матчі з командою Руслана Маліновського опинилося під величезним питанням. Нагадаємо, ПСЖ може втратити ще й Кіліана Мбаппе, який травмувався у фіналі Кубка Франції та продовжує відновлення.

Поєдинок Аталанта – ПСЖ пройде 12 серпня у Лісабоні. Чвертьфінальна стадія ЛЧ складається з одного матчу.

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