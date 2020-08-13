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ЛІГА ЧЕМПІОНІВ АТАЛАНТА - ПСЖ РБ ЛЕЙПЦИГ - АТЛЕТІКО ДИНАМО

Аталанта – ПСЖ: Неймар відзначився благородним вчинком після епічної перемоги

09:55 - Читать на русском
Аталанта – ПСЖ: Неймар відзначився благородним вчинком після епічної перемоги
Неймар та Шупо-Мотінг / Reuters

Зірка ПСЖ Неймар запам'ятався не лише яскравим виступом у матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Аталанти (2:1).

27’ Маріо Пашаліч
 
Маркіньйос 90’
Ерік-Максім Шупо-Мотінг 90+3’
27’ Маріо Пашаліч
90’ Маркіньйос
90+3’ Ерік-Максім Шупо-Мотінг

Одразу по завершенні поєдинку Неймар отримав нагороду найкращому гравцю матчу Аталанта – ПСЖ.

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Втім, бразилець вирішив віддати свою нагороду Ерік-Максіму Шупо-Мотінгу, і привітати свого одноклубника. Зазначимо, що саме камерунець відзначився переможним голом у ворота Аталанти на третій компенсованій хвилині.

Нагадаємо, голи Маркіньйоса та Шупо-Мотінга після 90 хвилини вивели ПСЖ до півфіналу Ліги чемпіонів, де парижани очікують на переможця пари РБ Лейпциг – Атлетіко.

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Теги
Неймар Аталанта - ПСЖ ПСЖ ПСЖ Ліга чемпіонів Ерік-Максім Ерік-Максім Шупо-Мотінг
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