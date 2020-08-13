Аталанта – ПСЖ: Неймар відзначився благородним вчинком після епічної перемоги

Зірка ПСЖ Неймар запам'ятався не лише яскравим виступом у матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Аталанти (2:1).

Одразу по завершенні поєдинку Неймар отримав нагороду найкращому гравцю матчу Аталанта – ПСЖ.

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Втім, бразилець вирішив віддати свою нагороду Ерік-Максіму Шупо-Мотінгу, і привітати свого одноклубника. Зазначимо, що саме камерунець відзначився переможним голом у ворота Аталанти на третій компенсованій хвилині.

Нагадаємо, голи Маркіньйоса та Шупо-Мотінга після 90 хвилини вивели ПСЖ до півфіналу Ліги чемпіонів, де парижани очікують на переможця пари РБ Лейпциг – Атлетіко.

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