Аталанта – ПСЖ: Маркіньйос заявив про хоробрі наміри проти Маліновського і Ко у матчі Ліги чемпіонів

"Думаю, що ми змогли підготуватися до матчу найкращим чином. Всі максимально вмотивовані та рвуться в бій.

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Тренувалися дуже наполегливо і начебто вийшли на пік форми. Ми будемо діяти хоробро, але спокійно, і зробимо все для перемоги.

Андер Еррера? Він чудовий футболіст, у якого є багатий досвід участі у великих матчах. Він не боїться жорстких єдиноборств і завжди готовий лягти кістьми заради команди. Такого гравця завжди хочеться бачити у своїй команді. Еррера доводив свою майстерність в кожному матчі цього сезону", – цитує оборонця ПСЖ офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, команда Руслана Маліновського зустрінеться з ПСЖ в рамках 1/4 фіналу ЛЧ сьогодні, 12 серпня, початок о 22:00.

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