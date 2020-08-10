Аталанта – ПСЖ: Маліновський і компанія отримали арбітра, який став символом перемог парижан

Стала відома бригада суддів, які працюватимуть на матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між Аталантою та ПСЖ.

Головним рефері призначений англієць Ентоні Тейлор, інформує сайт УЄФА. Помічники на лініях – Гарі Бесвік та Адам Нанн.

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Тейлор у поточному сезоні жодного разу не судив Аталанту, натомість з ПСЖ перетинався двічі. В обох поєдинках команда Тухеля здобула перемогу – спочатку в групі над Реалом (3:0), а потім у матчі-відповіді 1/8 фіналу проти Борусії Д (2:0).

Нагадаємо, поєдинок Аталанта – ПСЖ відбудеться 12 серпня у Лісабоні. Чвертьфінальна стадія ЛЧ складається з одного матчу.

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