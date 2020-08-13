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Аталанта – ПСЖ: Левченко припустив, як прикра поразка вплине на Маліновського у матчах збірної України в Лізі націй

09:41 - Читать на русском
Аталанта – ПСЖ: Левченко припустив, як прикра поразка вплине на Маліновського у матчах збірної України в Лізі націй
Руслан Маліновський / ФК Аталанта

Колишній півзахисник збірної України Євген Левченко прокоментував драматичний поєдинок між Аталантою та ПСЖ у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.

27’ Маріо Пашаліч
 
Маркіньйос 90’
Ерік-Максім Шупо-Мотінг 90+3’
27’ Маріо Пашаліч
90’ Маркіньйос
90+3’ Ерік-Максім Шупо-Мотінг

"Прихильникам Аталанти не позаздриш, адже путівка до півфіналу Ліги чемпіонів була у них майже в кишені. Ці два пропущені м'ячі стали наслідком прикрих промахів в обороні футболістів Аталанти. Хоча, з виходом на поле Мбаппе ПСЖ помітно додав.

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Втім, до Джан П'єро Гасперіні претензій бути не повинно, якщо говорити про побудову гри своєї команди. Маліновському було непросто увійти в таку гру. Півзахисник кілька разів помилився. Але взагалі дуже складно себе проявити, коли твоїй команді доводиться багато оборонятися.

Психологічно буде непросто відійти від такої поразки. Прикро, що команду Маліновського ми не побачимо в півфіналі Ліги чемпіонів. Аталанта видала класний сезон. Руслан – професіонал. Упевнений, що до старту в Лізі націй він підійде в чудовому стані", – цитує Левченка Команда №1.

Нагадаємо, 26 серпня збірна України розпочне перший збір у 2020 році. Вже 3 вересня команда Шевченка проведе матч Ліги націй проти Швейцарії.

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Теги
Аталанта - ПСЖ ПСЖ ПСЖ Ліга чемпіонів Євген Левченко Українці за кордоном Руслан Руслан Маліновський Аталанта Аталанта
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