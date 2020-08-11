Аталанта – ПСЖ: Гасперіні пригадав фарт у матчі з Шахтарем перед поєдинком Ліги чемпіонів

"Ну ось, ми тут, адреналін зашкалює. Ми граємо на дуже важливому стадіоні, у храмі Бенфіки, шкода, що вболівальників не буде.

Мбаппе повернувся до тренувань – зірка ПСЖ готується до матчу з командою Маліновського у загальній групі

Ми несемо з собою багато емоцій за останні місяці. Важливим є те, що відбувається на полі, але наша мотивація може зіграти нам на руку. Ми дуже зосереджені на завтрашньому матчі.

У груповому етапі нам щастило, особливо у матчах проти загребського Динамо і донецького Шахтарем. Але тоді ми змогли досягти важливих результатів.

Аталанта – єдина італійська команда, що залишилася у турнірі. Це трохи сумно, ми думали, що Ювентус має чудові шанси також пройти далі (Юве вилетів від Ліона в 1/8 – прим.). Наполі добре зіграв проти Барселони, вони повинні бути задоволені тим, як провели матч. Тепер ми залишились самі, тому постараємося досягти успіху.

Я сподіваюся поїхати у відпустку якомога пізніше. Ми знаємо, що вся Італія нас підтримає, і це дуже важливо для нас. Ми зараз ніби як збірна, і сподіваємося, що досягнемо успіху", – сказав Гасперіні для Sky Sport Italia.

Нагадаємо, команда Руслана Маліновського зустрінеться з ПСЖ в рамках 1/4 фіналу ЛЧ 12 серпня, початок 22:00.

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