Аталанта – ПСЖ: Гасперіні оцінив важкість втрати головного бомбардира команди

"Ілічіч – це фундаментальний гравець для нас.
Аталанта – ПСЖ: Мбаппе пропустить матч плей-офф Ліги чемпіонів
Упритул до березня це був сезон його імені, Йосіп громив усіх – і в Серії А, і в Європі. Це як Ювентус без Дибали, Лаціо без Іммобіле чи навіть Інтер без Лукаку", – цитує тренера Football Italia.
До слова, в нинішньому сезоні Йосіп Ілічіч провів 34 матчі в усіх турнірах, у яких забив 21 м'яч і віддав 9 результативних передач. Через травму м'яза він не грає з початку липня.
Чвертьфінальний поєдинок Аталанти в ЛЧ проти французького ПСЖ запланований на 12 серпня.
Відмовити Динамо, щоб увійти в історію Ліги чемпіонів – важкий шлях Йосіпа Ілічіча, який двічі ледь не завершив кар'єру