Аталанта — Манчестер Сіті – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Аталанта у вольовому стилі здобула перше очко у матчі 4-го туру Ліги Чемпіонів проти Манчестер Сіті. Дивіться відео голів та огляд матчу Аталанта — Манчестер Сіті на "Футбол 24".

Ліга чемпіонів, 4-й тур

Група C

Аталанта – Манчестер Сіті – 1:1

Голи: Пашаліч, 49 – Стерлінг, 7

Аутсайдер групи С бергамська Аталанта приймала на своєму полі Манчестер Сіті. Вже на самому початку матчу шанси господарів набрати перші очки у цьогорічному розіграші Ліги чемпіонів різко зменшились – Рахім Стерлінг влучним ударом вивів Сіті вперед. Перед завісою першого тайму Жезус міг подвоїти перевагу, але не реалізував пенальті.

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По перерві Аталанта, зусиллями Маріо Пашаліча, рахунок зрівняла. А під кінець матчу вилучення заробив голкіпер гостей Едерсон і місце у рамці зайняв захисник манкуніанців Кайл Вокер, якому вдалося втримати свої ворота на замку. До слова, Олександр Зінченко участі у поєдинку не брав через травму, а Руслан Маліновський з'явився на полі під завісу матчу, але результативними діями не відзначився.

Нічия принесла Аталанті перше очко і останню сходинку у турнірній таблиці, Манчестер Сіті з 10-ма балами гордо очолює групу.

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