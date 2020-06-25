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Аталанта – Лаціо: Маліновський став найкращим гравцем матчу за версією WhoScored

09:34 -
Аталанта – Лаціо: Маліновський став найкращим гравцем матчу за версією WhoScored
Маліновський святкує гол у ворота Лаціо / соцмережі

Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський став героєм матчу 27-го туру Серії А між Аталантою та Лаціо.

38’ Робін Госенс
66’ Руслан Маліновський
80’ Жозе Паломіно
 
Мартен де Рон 6’
Сергєй Мілінковіч-Савіч 11’
6’ Мартен де Рон
11’ Сергєй Мілінковіч-Савіч
38’ Робін Госенс
66’ Руслан Маліновський
80’ Жозе Паломіно

WhoScored оцінив виступ Маліновського на 8,6 балів з 10, що є найвищою оцінкою серед гравців обох команд. Найбличжчий переслідувач українця – лідер Аталанти Алехандро Гомес, який отримав 8,3 бали.

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В активі Руслана 1 гол, 4 удари по воротах (2 в створ), 67 дотиків до м'яча, 39 точних передач (89%), 3 ключових паси, 2 вдалих обведення, виграна верхова дуель, 2 відбори, 4 подачі з кутових і дві втрати м'яча.

Нагадаємо, Аталанта здійснила камбек у поєдинку з Лаціо (3:2), а Маліновський гарматним пострілом зробив рахунок 2:2.

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Теги
Руслан Руслан Маліновський Аталанта Аталанта Італія Аталанта - Лаціо
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