Аталанта – Лаціо: Маліновський став найкращим гравцем матчу за версією WhoScored

Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський став героєм матчу 27-го туру Серії А між Аталантою та Лаціо.

WhoScored оцінив виступ Маліновського на 8,6 балів з 10, що є найвищою оцінкою серед гравців обох команд. Найбличжчий переслідувач українця – лідер Аталанти Алехандро Гомес, який отримав 8,3 бали.

Аталанта – Лаціо – 3:2 – відео голів та огляд матчу

В активі Руслана 1 гол, 4 удари по воротах (2 в створ), 67 дотиків до м'яча, 39 точних передач (89%), 3 ключових паси, 2 вдалих обведення, виграна верхова дуель, 2 відбори, 4 подачі з кутових і дві втрати м'яча.

Нагадаємо, Аталанта здійснила камбек у поєдинку з Лаціо (3:2), а Маліновський гарматним пострілом зробив рахунок 2:2.

Аталанта – Лаціо: "орли" програли Скудетто, атакувальний рок-н-рол "Богині", Маліновський забив і став другим Шевченком