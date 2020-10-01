"Сьогодні ми створили безліч шансів і, можливо, могли б забити більше після перерви. Аталанта – це команда, яка вірить у себе і досягла рівноваги, що дозволяє їй успішно виступати у таких складних матчах. Мені не потрібно було нагадувати гравцям, що минулого сезону ми вели тут у рахунку 3:0 і зіграли внічию 3:3, оскільки це була інша гра, і хлопці залишались зосередженими.

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Ілічіч? Я скептично ставився до того, що він може повернутися на той рівень, на якому був раніше, але можу сказати, що сьогодні я набагато впевненіший у ньому, бо за останні два тижні Йосіп зробив великі кроки вперед. Він розпочав тренування з рештою своїх товаришів по команді в неділю, і якщо ми повернемо його назад у склад, то станемо набагато сильнішими.

Ми будемо проводити три матчі на тиждень принаймні до січня, тому мені доведеться змінювати склад частіше, ніж у минулому. Це також допоможе новим гравцям звикнути до наших методів.

Боротьба за чемпіонство? Ні! Ми можемо стати кращими, але командами, які зараз можуть говорити про Скудетто, є Ювентус, Інтер та Наполі. Ви можете запитати мене ще раз після 20 турів", – наводить слова Гасперіні Sky Sport Italia.

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