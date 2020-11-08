Аталанта та Інтер зустрінуться у рамках 7-го туру італійської Першості.

Сьогодні, 8 листопада, Аталанта зіграє з Інтером в одному із центральних матчів чергового туру Серії А.

Маліновський потрапив до збірної туру Серії А за версіями Whoscored і Sofascore

Як інформує офіційний Інстаграм клубу, українець Руслан Маліновський розпочне поєдинок зі стартових хвилин. Це буде сьома поява для хавбека у футболці Аталанати в поточному сезоні чемпіонату Італії. У його активі також два асисти.

До слова, поєдинок між Аталантою та Інтером розпочнеться о 16:00.

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