Аталанта – Інтер: Маліновський у старті на матч Серії А
15:50 - Читать на русском
Аталанта та Інтер зустрінуться у рамках 7-го туру італійської Першості.
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Сьогодні, 8 листопада, Аталанта зіграє з Інтером в одному із центральних матчів чергового туру Серії А.
Маліновський потрапив до збірної туру Серії А за версіями Whoscored і Sofascore
Як інформує офіційний Інстаграм клубу, українець Руслан Маліновський розпочне поєдинок зі стартових хвилин. Це буде сьома поява для хавбека у футболці Аталанати в поточному сезоні чемпіонату Італії. У його активі також два асисти.
До слова, поєдинок між Аталантою та Інтером розпочнеться о 16:00.
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