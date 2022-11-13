Аталанта – Інтер – 2:3 – відео голів та огляд матчу
17:10 - Читать на русском
Інтер втримав переможний рахунок у грі 15-го туру Серії А проти Аталанти. Дивіться відео голів та огляд поєдинку Аталанта – Інтер на "Футбол 24".
25’ Адемола Лукман
77’ Хосе Паломіно
Едін Джеко 36’
Едін Джеко 56’
Хосе Паломіно 62’
25’ Адемола Лукман
36’ Едін Джеко
56’ Едін Джеко
62’ Хосе Паломіно
77’ Хосе Паломіно
Аталанта повела в рахунку завдяки класному пенальті у виконанні Лукмана, але Джеко ще до перерви вирівняв становище у красивому стрибку. На старті другого тайму Джеко оформив дубль, а Паломіно забив автогол.
Інтер втримав перемогу над Аталантою в центральному матчі Серії А – Маліновський отримав цілий тайм, Джеко вражає
Аталанта один м'яч таки відіграла – Паломіно тепер забив головою забив у чужі ворота, але Інтер втримав переможний рахунок.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter