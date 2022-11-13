Інтер втримав переможний рахунок у грі 15-го туру Серії А проти Аталанти. Дивіться відео голів та огляд поєдинку Аталанта – Інтер на "Футбол 24".

Аталанта повела в рахунку завдяки класному пенальті у виконанні Лукмана, але Джеко ще до перерви вирівняв становище у красивому стрибку. На старті другого тайму Джеко оформив дубль, а Паломіно забив автогол.

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Аталанта один м'яч таки відіграла – Паломіно тепер забив головою забив у чужі ворота, але Інтер втримав переможний рахунок.