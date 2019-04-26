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Аталанта – Фіорентина – 2:1 – відео голів та огляд матчу

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Аталанта – Фіорентина – 2:1 – відео голів та огляд матчу
Аталанта – Фіорентина – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Аталанда у повторному півфінальному матчі 1/2 фіналу Кубка Італії обіграла Фіорентину. Дивіться відео голів поєдинку Аталанта – Фіорентина на сайті "Футбол 24".

 

Кубок Італії. 1/2 фіналу, матч-відповідь

Аталанта – Фіорентина – 2:1

Голи: Ілічіч, 14 (п), Гомес, 69 – Мурієль, 4

Аталанта здобула вольову перемогу над Фіорентиною і стала другим фіналістом Кубка Італії

Завдяки цій перемозі Аталанта стала другим фіналістом Кубка Італії, де на неї очікував Лаціо, який вчора мінімально обіграв Мілан. Фінальний поєдинок відбудеться 15 травня на римському Стадіо Олімпіко.

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