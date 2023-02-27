Мілан без проблем обіграв Аталанту у 24 турі Серії А. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

Розпочалась дуель з гармати Тео. М'яч взяла на себе стійка, він відлетів у Муссо й опинився у воротах. Автогол. Аталанта нічим не відповіла у першому таймі – жодного удару по воротах суперника. Це вперше з сезону 2004/05, відколи ведеться така статистика.

Мілан легко обіграв Аталанту – шедевральна гармата Тео, ювілей Піолі, Ібрагімовіч дебютував і встановив рекорд

По перерві ситуація не змінилась і господарі довели матч до перемоги. Крапку поставив Мессіас після розкішної розрізної передачі Леау. 2:0! Також варто відзначити перший за 280 днів вихід Ібрагімовіча на поле. Мілан закріпився на третій сходинці з 47 очками. Аталанта йде шостою, маючи на 6 пунктів менше.