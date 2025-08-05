Напередодні відомий інсайдер Фабріціо Романо повідомив про те, що ймовірність переходу Іллі Забарного до ПСЖ дорівнює 90%.

Динамо дало кінцеву відповідь Борнмуту щодо трансферу Забарного в ПСЖ

На даному етапі лише узгоджуються дрібні деталі трансферу, за який Борнмут може отримати від 70 до 75 млн євро. 20 % від цієї суми отримає київське Динамо в якості раніше прописаного sell-Оn. До слова, чинні переможці Ліги Чемпіонів були не єдиними, хто прагнув підписати українського оборонця.

Раніше лондонський Тоттенхем зробив пропозицію розміром у 70 млн євро, що повністю вгамовувало апетити вишеньок, але до столиці Англії категорично відмовився переїжджати сам Ілля, який чітко визначився із майбутнім місцем праці. І це – Париж.