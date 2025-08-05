Астрономічний рекорд Динамо та інші топ-трансфери українців – Гасперіні пояснив гріх Довбика, Мудрик не в чорному списку
Імена українських легіонерів продовжують фігурувати у гарячих трансферних чутках топ-чемпіонатів. "Футбол 24" аналізує ймовірні переходи.
Напередодні відомий інсайдер Фабріціо Романо повідомив про те, що ймовірність переходу Іллі Забарного до ПСЖ дорівнює 90%.
Динамо дало кінцеву відповідь Борнмуту щодо трансферу Забарного в ПСЖ
На даному етапі лише узгоджуються дрібні деталі трансферу, за який Борнмут може отримати від 70 до 75 млн євро. 20 % від цієї суми отримає київське Динамо в якості раніше прописаного sell-Оn. До слова, чинні переможці Ліги Чемпіонів були не єдиними, хто прагнув підписати українського оборонця.
Раніше лондонський Тоттенхем зробив пропозицію розміром у 70 млн євро, що повністю вгамовувало апетити вишеньок, але до столиці Англії категорично відмовився переїжджати сам Ілля, який чітко визначився із майбутнім місцем праці. І це – Париж.