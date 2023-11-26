Тоттенхем після двох поспіль поразок в АПЛ не тільки втратив лідерство, а й опустився на четверту позицію. Що найбільш важливо, за ці два матчі лондонці втратили колосальну кількість гравців – у лазареті опинилися Рішарлісон, Меддісон, Ромеро, Сарр, Соломон, Перішіч і Ван де Вен. Між тим, Астон Вілла трималася всього у одному заліковому балі позаду, тож права на осічку "шпори" не мали.

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Очікувалось, що господарям буде важко, однак Тоттенхем взяв дуже бадьорий старт. Удоджі вже на 4-й хвилині замикав закидання від Бентанкура, пробивши метрів з 12-ти над воротами, а на 5-й пробивав Кулусевскі – швед прийняв пас від Сона, хитнув двох захисників та поцілив у дальню стійку. Ще за три хвилини Хіль стріляв з меж штрафного (Мартінес парирував), а Порро неточно зіграв на добиванні головою.

На 10-х хвилинах у лондонців були постріли з близької відстані, причому один з них став наслідком виходу Бентанкура віч-на-віч – втім, гостей рятували офсайди. Зрештою, такий футбол на 22-й хвилині вилився у гол Тоттенхема. Порро з кутового подав на лінію карного майданчика, а Ло Чельсо потужним ударом засадив під поперечку. 1:0!

Втім, після цього успіху справи підопічних Анге Посткоглу пішли значно гірше. Рівно за дві хвилини Воткінс забив у відповідь, однак взяття воріт не зарахували через положення поза грою.

На 28-й же хвилині Кеш грубо зніс Бентанкура – уругваєць, який після травми хрестів вперше вийшов у старті, змушений був покинути поле.

Хьойб'єрг, який замінив Родріго, на 44-й хвилині організував вихід віч-на-віч для Сона, однак подальший гол скасували через офсайд.

Астон Вілла до цього часу мала лишень стандарт, який на старті зустрічі замикав Пау Торрес. Тоді іспанець пробив над воротами. Лондонці уроку не засвоїли, за що були покарані. На 7-й компенсованій хвилині Торрес випередив Девіса й замкнув навіс від Дугласа Луїса зі штрафного – 1:1! Саме з цим рахунком команди й відправились відпочивати.

Початок другого тайму теж виявився нервовим для "шпор". За шість хвилин по перерві Бейлі отримав закидання від Макгінна та пробив метрів з 15-ти – Вікаріо перевів м'яч у штангу. Тоттенхем відповів шикарним моментом на 55-й, коли Сон з лівого краю штрафного п'яткою відкотив на Кулусевскі. Деян у дотик прострілив на дальню стійку, однак Джонсон не встиг на замикання!

Бреннан виправився на 59-й, відгукнувшись на передачу Хьойб'єрга й простріливши на Сона. Кореєць прошив Мартінеса – втім, взяття воріт не зарахували через офсайд у Джонсонса.

А ще через дві хвилини Астон Вілла вирвалась уперед: Воткінс обігрався з Тілемансом і метрів з 12-ти пробив повз Вікаріо – 1:2! Дуже простий гол.

Тоттенхем не розклеївся, однак і Астон Вілла не збиралась стояти в обороні. На 70-80-х хвилинах команди влаштували ефектний розмін моментами, пробиваючи з мінімальних дистанцій та особливо гостро працюючи при стандартах. Мартінесу та Вікаріо довелося виконувати подвійні сейви.

Гойдалки завершились голом Сона на 85-й хвилині. Йому передував постріл Порро, який припав на дальню стійку – корейський форвард тут же добив м'яч у сітку. Втім, і цього разу лайнсмен підняв прапорець, скасувавши третій гол "шпор".

У підсумку, фінальний свисток зафіксував вольову перемогу Астон Вілли. Бірмінгемці набрали 28 очок і піднялись на четверту позицію в турнірній таблиці АПЛ. Тоттенхем же зазнав третьої поразки поспіль, опустившись на п'яту сходинку, хоча до першої не вистачає всього чотирьох залікових балів.

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