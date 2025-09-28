Астона Вілла підходила до домашки з Фулхемом, взагалі не знаючи перемог у чемпіонаті. Востаннє це трапилось аж 16 травня, а в новому розіграші бірмінгемці мали дві поразки й три нічиїх. І це за відсутності суперників з топ-5 торішньої АПЛ – навіть МЮ чи Тоттенхема у календарі не було. Лишень Ньюкасл, Пелас і середняки / аутсайдери.

Як наслідок, підопічні Унаї Емері опинились у зоні вильоту. Фулхем цілком підходив на роль чергового кривдника, враховуючи перебування "котеджерів" у топ-9 і дві поспіль перемоги. Ця впевненість зросла після гола, проведеного вже на 3-й хвилині – Хіменес вивів гостей уперед, замкнувши подачу Лукіча з кутового. 0:1!

Лондонці в принципі провели непоганий матч. Вони не поступалися за ударами, частіше входили у штрафний і мали 48% володіння. Єдиноборства теж давалися на дещицю краще. Бракувало тільки моментів – в основний час пригадується тільки невдалий вихід Кінга віч-на-віч зі смішною симуляцією, а також постріл у порожні після обрізки "вілланів". Конса накрив його на лінії воріт.

Бірмінгемці своїми нагодами розпоряджались набагато краще. По суті, господарі реалізували всі шанси. На 37-й хвилині вони відігрались зусиллями Воткінса – Оллі зачепився за лонбол Діня (захисники дивним чином пропустили м'яч) і перекинув голкіпера. 1:1!

На 50-й хвилині Астон Вілла вирвалась уперед внаслідок дальнього пострілу у виконанні Макгінна. Джон поцілив точнісінько під ближню стійку. Йому асистував Буендія, який через дві хвилини і сам забив – Еміліано скористався вдалим відскоком після прострілу з лівого краю штрафного. 3:1!

Фулхем, який через травму Хіменеса залишився без провідного форварда ще на 11-й хвилині, не зміг дати ради цим голам. Фінальний свисток зафіксував перемогу підопічних Унаї Емері – першу в новому розіграші АПЛ! Астон Вілла відірвалася від зони вильоту на два очки.

