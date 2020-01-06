toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Туреччина
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДЕНИС ГАРМАШ ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО

Астон Вілла запропонувала за екс-захисника Динамо 5 млн євро

11:25 622 Читать на русском
Астон Вілла запропонувала за екс-захисника Динамо 5 млн євро
Домагой Віда / Фото з відкритих джерел

Захисник збірної Хорватії Домагой Віда найближчим часом може переїхати на Туманний Альбіон.

Хорватський захисник турецького Бешикташа Домагой Віда, який свого часу захищав кольори київського Динамо, вже у січні може перебратись у чемпіонат Англії, повідомляє видання Kartal Bakisi.

Астон Вілла розглядає можливість підписання Адебайора

На 30-річного футболіста претендує Астон Вілла, яка у цьому сезоні переживає в АПЛ не найкращі часи. "Леви" вже зробили пропозицію турецькому клубу у розмірі 5 млн євро, однак така сума не спокусила босів Бешикташа попрощатись з Відою – вони розраховують заробити на трансфері хорвата не менше 8-10 млн євро. Бірмінгемський клуб має намір домогтися свого і найближчим часом запропонує туркам нові покращені умови трансферу.

У поточному сезоні турецької Суперліги Віда провів 16 матчів і відзначився 3 забитими голами.

"Заходимо, дивимося на Лобановського, а він каже: "Зняли рейтузи". Капелло, Шевченко, Блохін і Ко – про Великого Метра

blog_ava
Реал спробує придбати Вернера – мадридці готують солідну суму на трансфер форварда Лейпцига
00:51
1447
Теги
Трансфери Чемпіонату Англії Трансфери Астон Вілла Астон Вілла Бешикташ Бешикташ Туреччина Домагой Віда Домагой Віда
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
15
хв
Аталанта
16:00
Парма
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук