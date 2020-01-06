Астон Вілла запропонувала за екс-захисника Динамо 5 млн євро

Захисник збірної Хорватії Домагой Віда найближчим часом може переїхати на Туманний Альбіон.

Хорватський захисник турецького Бешикташа Домагой Віда, який свого часу захищав кольори київського Динамо, вже у січні може перебратись у чемпіонат Англії, повідомляє видання Kartal Bakisi.

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На 30-річного футболіста претендує Астон Вілла, яка у цьому сезоні переживає в АПЛ не найкращі часи. "Леви" вже зробили пропозицію турецькому клубу у розмірі 5 млн євро, однак така сума не спокусила босів Бешикташа попрощатись з Відою – вони розраховують заробити на трансфері хорвата не менше 8-10 млн євро. Бірмінгемський клуб має намір домогтися свого і найближчим часом запропонує туркам нові покращені умови трансферу.

У поточному сезоні турецької Суперліги Віда провів 16 матчів і відзначився 3 забитими голами.

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