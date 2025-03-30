Ноттінгем Форест і Крістал Пелас першими вийшли у півфінал. Єдиний представник Чемпіоншипа приймав команду, що досі у плей-офф Ліги чемпіонів. Матч, як онлайн-трансляція Престон – Астон Вілла на "Футбол 24", стартував о 15:30. Тілеманс, який відзначився полюванням за ногами футболістів збірної України в недавньому матчі Ліги націй, ледь не привіз пенальті. Судді вирішили, що гравець Престона пірнав сам. Згодом Мартінесу підбили м'яч з рук, коли аргентинський воротар вводив його в гру. Престон забив, але судді відразу ж скасували.

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Дивина на полі команди другого дивізіону. Безліч кульок синього та особливо білого кольору заважають бірмінгемцям проводити свої атаки. Колоритно. Рашфорд, який сьогодні на вістрі атаку замість Воткінса, пробив зі штрафного метрів з 30. Воротар Корнелл на місці. Асенсіо гостро накидав з правого флангу, Конса на дещицю не встиг замкнути. Престон відповідав здебільшого хитрощами та спробами вимолити фоли на чужій половині. Однак на 30 хвилині Мартінес залишився відіграним після гри на виході, й Тордарсон якимсь дивом не влучив з кількох метрів головою.

Рашфорд з лівого флангу подав кутовий, Конса по-баскетбольному з відкиданням назад пробивав у межах воротарського, але незручно було і снаряд полетів вище. Агресивний пресинг господарів і додатковий захист у вигляді повітряних кульок допомагає стримувати Астон Віллу. Команді Емері не вистачає командних дій. Один поперед одного намагаються самотужки вирішити епізоди, іноді позбавляючи партнерів нагоди створити момент.

Вибуховий початок другої половини. Роджерс протягнув зі своєї половини та створив 3 в 3, але Рашфорд спершу махнув повз м'яч, а з другої спроби знову пошкодував пас на Ремзі й кепсько пробив. Асенсіо розіграв через Ремзі, той покотив ліворуч, відомий за виступами в Барселоні та Евертоні лівий захисник Дінь знайшов вигнанця Манчестер Юнайтед. Рашфорд тут був бездоганний. Ще одна атака. Ремзі та Роджерс з пари метрів розстрілюють, але не можуть забити. І тут з Престоном зіграв злий жарт його агресивний стиль. Роджерс уже віддавав м'яч назад зі штрафного, але Ендрю Х'юз запізніло наступив йому на ногу шипами. Це пенальті. Рашфорд відіграв Тілеманса і холоднокровно переграв голкіпера в дуелі погляді, оформивши дубль.

Маркус класно стартував за Астон Віллу, оформивши 4 асисти за 9 матчів і ставши ледь не головним лідером креативу, хоча далеко не завжди виходив з перших хвилин. Тепер же забив свої перші голи. Востаннє Рашфорд відзначався ще за МЮ у грудні 2024 року. Відтоді Аморім почав не допускати його навіть до заявки, що спровокувала оренду до кінця сезону в Бірмінгем. А ось і ще один дубль. Дінь другий гольовий пас віддав так, що Ремзі якраз було зручно розвертатися і проходити з середини поля до воріт. Останній півфіналіст вирішується в дуелі Борнмут – Манчестер Сіті, яка стартує о 18:30.

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