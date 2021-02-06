Чемпіонат Англії 2020/21, 23-й тур

Астон Вілла – Арсенал – 1:0

Голи: Воткінс, 2

Бернлі – Брайтон – початок о 17:00

Ньюкасл Юнайтед – Саутгемптон – початок о 17:00

Програму 23-го туру АПЛ відкривав матч у Бірмінгемі між Астон Віллою та Арсеналом. Суперників розділяло всього одне очко, а переможець піднявся б на восьму позицію у таблиці, бодай на добу посунувши Тоттенхем вниз. Арсенал так налаштувався, що пропустив уже на 74-й секунді: Соареш вибив подачу Макгінна на Траоре, а той спіймав відскок, обійшов Седріка й викотив пас на 11 метрів – Воткінс же замкнув у лівий нижній кут. 0:1. Для резервного голкіпера гостей Мета Раяна це був перший матч в АПЛ – до нього лише три воротаря в історії турніру пропускали в перші дві хвилини свого дебюту.

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В той же час екс-голкіпер Арсенала Мартінес на 29-й хвилині врятував Віллу від голу у відповідь, витягнувши м'яч із дев'ятки після штрафного у виконанні Джаки. Раян, однак, не знітився, за дві хвилини врятувавши при виході Траоре віч-на-віч. Останню нагоду змінити рахунок до перерви змарнував Пепе, який пробив з правого краю у ближній кут – неточно.

В першій половині другого тайму команди весело обмінювались небезпечними моментами. Так, на 51-й хвилині потужний постріл Воткінса в нижній кут витягнув Раян, а на 52-й Барклі пробив метрів з 20-ти над ближньою дев'яткою – Арсенал відповів ударом Бельєріна під дальню стійку на 56-й хвилині та пострілом Пепе з меж штрафного з рикошетом на 64-й. В обох випадках бірмінгемців врятував Мартінес. Крім цього, суперники провели кілька небезпечних прострілів та заблокованих ударів.

Ближче до завершення поєдинку Астон Вілла стала ловити Арсенал на контратаках, що ледь не вилилось у гол на 78-й хвилині – Гріліш хитнув Холдінга на лівому краю карного майданчика та пробив у дальній кут, однак Раян парирував. На 83-й же Воткінс з передачі Джека в цю ж зону покотив м'яч повз голкіпера, але той пройшов у лічених сантиметрах від каркасу воріт. Ще за п'ять хвилин Воткінс з тієї ж точки стріляв низом під праву стійку, але Раян знову врятував "канонірів". Арсенал мав всього два шанси відігратись: на 84-й хвилині свіжий Едегор з лінії штрафного пробив вище воріт, а на 90-й він же не зміг обробити м'яч в шести метрах від голкіпера. Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Астон Вілли.

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