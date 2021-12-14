Норвіч у рідних стінах приймав Астон Віллу, намагаючись перервати 4-матчеву безвиграшну серію й покинути зону вильоту з АПЛ. Для цього "канаркам" необхідно було здобути перемогу – втім, у середині першого тайму вони пропустити гол. Вивести "вілланів" уперед зміг Ремзі, який прийняв передачу від Воткінса, увійшов у штрафний і потужно пробив. 0:1!

Джеррард звинуватив арбітра у поразці Астон Вілли від Ліверпуля

Підопічні Стівена Джеррарда в прицнипі домінували до перерви, та і після неї бірмінгемці виглядали значно гостріше. Змарнувавши кілька моментів, гості дотиснули суперника на 87-й хвилині – це Воткінс додав до асисту гол, відзначившись з передачі Чуквуемеки (його випустили всього за 4 хвилини до взяття воріт). 0:2. Саме з цим рахунком матч і добіг кінця.

Таким чином, Астон Вілла набрала 22 очки, піднявшись на дев'яту позицію в турнірній таблиці АПЛ. Норвіч з 10 заліковими балами в активі залишається двадцятим.

Результати повторного жеребкування 1/8 ЛЧ – оновлені пари для українців, Роналду та Мессі повертаються в Іспанію