Філіппе Коутінью таки зумів реанімувати кар'єру в Прем'єр-лізі під керівництвом Стівена Джеррарда. Після переходу з Барселони на правах оренди 29-річний бразилець зіграв 16 матчів, забив 4 голи і віддав 3 асисти. Як наслідок, Астон Вілла скористалася опцією викупу гравця.

Барселона на 95% оформила продаж Френкі де Йонга в Манчестер Юнайтед, – журналіст

Віднині Коутінью є повноправним гравцем "вілланів". Контракт розрахований на 4 роки – до завершення сезону 2025/26, інформує офіційний сайт бірмінгемців.

Сума трансферу доволі скромна – 20 млн євро (при цьому варто врахувати, що через рік Філіппе ставав вільним агентом). Також Барселона вказала, що отримає 50% від суми наступного трансферу футболіста.

Нагадаємо, на початку 2018-го каталонці заплатили Ліверпулю 135 млн євро, але Коутінью їх і близько не виправдав (106 матчів, 26 голів і 14 асистів). Сезон 2019/20 бразилець провів на правах оренди у Баварії, з якою виграв Лігу чемпіонів.

Мессі і Барселона розлучилися у катастрофічному стилі – чому вибухнула світова бомба та чим це загрожує