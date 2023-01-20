Вест Хем знайшов підсилення для своєї атаки, яка є однією з найбідніших в АПЛ.

Новачком "молотів" став 30-річний нападник Денні Інгз, інформує офіційний сайт клубу. Контракт розрахований до літа 2025-го, форвард носитиме 18 номер.

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За неофіційною інформацією, Вест Хем заплатив Астон Віллі близько 15 млн фунтів. Інгз з 6 голами був найкращим бомбардиром бірмінгемців в АПЛ, однак це не зупинило головного тренера Унаї Емері. Сама Вілла влітку 2021-го платила Саутгемптону за форварда 30 млн фунтів.

Підсилення атаки було пріоритетним для Вест Хема, оскільки лондонці забили всього 15 голів у 19 турах. Гірша статистика лише у Вулверхемптона (12 точних ударів).

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