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Астон Вілла відмовилася від оренди Кехілла – ветеран може опинитися в Арсеналі

09:55 176 Читать на русском
Астон Вілла відмовилася від оренди Кехілла – ветеран може опинитися в Арсеналі
Гарі Кехілл / Reuters

Капітан лондонського Челсі Гарі Кехілл продовжує пошуки нового клубу. Основним претендентом на досвідченого оборонця став інший столичний гранд – Арсенал.

Астон Вілла відмовилася від оренди 33-річного захисника до кінця сезону, повідомляє The Telegraph.

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Головна причина такого кроку – фінансова. Бірмінгемці не захотіли витрачати на перехід 4 млн фунтів (вартість оренди плюс зарплата Кехілла в розмірі 110 тисяч на тиждень). Ветеран теж не був у захваті від ідеї грати в Чемпіоншипі, оскільки ще хоче пограти на рівні АПЛ.

За інформацією NewsMondo, Кехілл також не поїде до італійської Серії А і майже напевне поповнить лондонський Арсенал, який має кадрові проблеми в центрі оборони.

Відзначимо, що в сезоні 2018/19 Гарі Кехілл провів на полі в Прем'єр-лізі лише 21 хвилину. В інших турнірах у його активі ще 6 матчів. Контракт центрбека з Челсі завершує дію влітку 2019-го.

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