Фаворитом на призначення новим тренером "вілланів" є Маурісіо Почеттіно, який після відходу з ПСЖ перебуває без роботи. З 50-річним аргентинцем, який виводив Тоттенхем у фінал Ліги чемпіонів 2018/19, вже контактували, повідомляє The Telegraph.

Астон Вілла звільнила Джеррарда

Іншим кандидатом є Томас Франк, робота якого дуже імпонує керівництву Астон Вілли. З данським фахівцем буде куди складніше – він успішно працює в Брентфорді (10 місце в АПЛ) і веде перемовини про новий контракт з клубом.

Нагадаємо, Астон Вілла після серії з 4-х матчів без перемог звільнила Стівена Джеррарда, який очолював команду майже рік. Бірмінгемці набрали 9 очок в 11-ти матчах АПЛ і посідають 17 позицію, перебуваючи на межі зони вильоту.

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