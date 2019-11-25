Астон Вілла вдома впевнено перемогла Ньюкасл

В рамках матчу 13-го туру АПЛ Астон Вілла завдяки двом голам, забитим у першому таймі, переграла гостей з Ньюкаслу (2:0)

Перший тайм пройшов доволі динамічно й рівно – команди грали у відкритий атакувальний футбол. Піку вони досягли в середині даного відрізку гри, коли було створено два гольових моменти, а поверх них забито два голи. На 28-й хвилині Ньюкасл міг вийти уперед після штрафного удару у виконанні Шелві, однак Хітон витягнув м'яч з-під поперечини; Астон Вілла одразу огризнулася розрізним пасом на Луїса та його пострілом у дев'ятку, але тут надійно зіграв Дубравка.

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На 30-х хвилинах Астон Вілла зробила серйозну заявку на перемогу. На 32-й Хуріхейн майстерно реалізував штрафний з 20-ти метрів, пробивши точно у ближній кут, а потім він же зі стандарту прострілив на лінію воротарського під замикання Ель-Газі – 2:0! Вже перед самою перервою останній мав шанс оформити дубль, однак його гол скасували через офсайд. Ньюкасл же міг відквитати один гол зусиллями Фернандеса, але його замикання кутового потягнув Хітон.

У першій половині другого тайму "сороки" зробили спробу камбеку, однак на заваді стали дії Хітона. На 47-й голкіпер "вілланів" парирував постріл Сан-Максімена з краю штрафного в дальній кут, а на 60-й він же відбив дальній удар Айдена під поперечину. Бірмінгемці у цей період огризалися ударами Ель-Газі (по центру) та Конси (вище воріт), а на 69-й відзначитись міг Гріліш – втім, і його постріл взяв воротар.

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В останній третині зустрічі команди обмінялися низкою моментів. У Ньюкасла найбільш небезпечними були постріл у дотик з меж штрафного у виконанні Керрола (без проблем для Хітона) та Жоелінтона над поперечиною, а забити третій м'яч Астон Вілли могли МакГінн і Веслі – два їхніх удари з близької відстані взяв Дубравка. Зрештою, другий тайм у обопільній боротьбі добіг до завершення, не потішивши вболівальників голами. Фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу бірмінгемського колективу.

Таким чином, Астон Вілла набрала 14 очок і піднялася на п'ятнадцяту позицію в турнірній таблиці АПЛ. Ньюкасл, маючи 15 залікових балів, опустився на чотирнадцяту сходинку.

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