Астон Вілла на офіційному сайті повідомила про трансфери Джейдона Санчо, Харві Елліотта та Віктора Лінделефа.

Зінченко офіційно змінив клуб у останні хвилини трансферного вікна і приєднався до сенсації минулого сезону

Шведський захисник приєднався до Астон Вілли на правах вільного агента після розірвання контракту з Манчестер Юнайтед. Джейдон Санчо виступатиме за "вілланів" на правах оренди, так само як і Харві Елліот. Щоправда, в угоді з хавбеком Ліверпуля є зобов'язання викупити гравця залежно від кількості зіграних матчів за сезон.

Варто додати, що Лінделеф виступав за Манчестер Юнайтед з 2017 року, провів за команду 284 матчі, в яких відзначився 4 голами та 7 асистами. Санчо перебрався до МЮ в 2021 році (83 зустрічі, 12 голів та 6 асистів), але вже втретє вирушив до оренди – раніше це були Борусія Д та Челсі. Елліот є вихованцем Ліверпуля, за який відзначився 15 голами та 20 асистами в 149 іграх.

Ліверпуль здобув мінімальну перемогу в напруженій зарубі з Арсеналом – усе вирішив шедевральний штрафний