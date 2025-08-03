Барселона через фінансові труднощі має обмеження в реєстрації нових гравців, тому "кулес" необхідно продавати.

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Як повідомляє Лусія Фонт, Астон Вілла узгодила з Барселоною трансфер захисника Ектора Форта. Бірмінгемці заплатять за іспанця 15 мільйонів євро. Сторони зустрінуться найближчим часом, щоб узгодити остаточну угоду.

Нагадаємо, Ектор – вихованець Барселони. За першу команду він дебютував у 2024 році. Загалом за "блаугранас" він відіграв у 30 матчах, відзначившись трьома асистами. Контракт Форта з Барселоною діє до 2026 року.

Варто зауважити, що Барселона влітку посилалася Маркусом Рашфордом та Жоаном Гарсією.

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