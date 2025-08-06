Як повідомляє Фабріціо Романо, Астон Вілла домовилися з Ніццою про перехід нападника Еванна Гессана.

ПСЖ хоче переманити чемпіона світу на заміну своїй зірці – Манчестер Юнайтед готовий скористатись ситуацією

Бірмінгемці заплатять "орлятам" за 24-річного гравця 30 мільйонів євро, а ще п'ять як бонуси. Ніцца дозволила Гессану вирушити на медобстеження та підписання контракту.

Еванн був найкращим бомбардиром французького клубу у минулому сезоні. В його активі 13 голів та 10 результативних передач у 42 матчах.

Варто зауважити, що Ніцца є суперником Бенфіки у третьому кваліфікаційному раунді. Проти команди Анатолія Трубіна Гессан не зіграє, оскільки його вже немає в заявці на матч.

Ліверпуль зіграв два матчі з Атлетіком – Гакпо оформив унікальний "хет-трик", Салах провалився з панєнкою (ВІДЕО)