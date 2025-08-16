Астон Вілла катастрофічно провела перший тайм проти Ньюкасла. Бірмінгемці у рідних стінах навіть по воротах жодного разу не пробили, тоді як "сороки" провели 8 пострілів на 1,16 xG. За кількістю дотиків у штрафному було 5:18 на користь гостей, а точність передач "вілланів" склала мізерні 73%.

Підопічні Унаї Емері мали пропускати вже на 3-й хвилині, коли Тоналі вивів Елангу віч-на-віч. Господарів виручив Бізот, який парирував удар новачка Ньюкасла. Ще через п'ять хвилин Гордон замикав навіс Гімараєса, пробивши головою з лінії воротарського, однак вийшло зависоко. На 11-й же Гордон міг відзначитись з дистанції, вгативши під ліву стійку – Бізот знову потягнув.

Дискваліфікований Еміліано Мартінес з VIP-ложі уважно стежив за діями конкурента.

У другій половині першого тайму Ньюкасл дещо збавив у загостренні, однак контроль гри залишався за командою Едді Хау. Тим більш несподіваним став переворот у перерві – тепер вже Астон Вілла володіла ініціативою, тримаючи м'яч 67% часу (в перші 15 хвилин) і маючи 7:3 за дотиками у штрафному до 66-ї хвилини.. Бракувало тільки фінальних рішень.

На 47-й бірмінгемці провели свій перший удар по воротах (Камара замкнув кутовий), на 65-й – другий (Воткінс пробив з лінії карного майданчика). І все. Обидва постріли виявились не тільки єдиними до 88-ї хвилини, а й прилетіли точнісінько до рук Поупа. З іншого боку, Ньюкасл по перерві не мав і таких моментів.

А на 66-й хвилині домінування Астон Вілли завершилось. "Сороки" вискочили у контратаку з розрізним пасом Еланги на хід Гордону. Ентоні почав відриватись від захисників, тож Конса збив нападника. Арбітр без вагань дав червону, залишивши господарів у меншості. Звісно ж, після цього Ньюкасл перехопив контроль над грою.

От тільки нічого цікавого гості за наступні 30 хвилин не створили. До активу можна занести тільки постріл Барнса з центру штрафного, який заблокували, і простенький лонгшот Гордона (без проблем для голкіпера). Крім того, у компенсований час Бізот невдало зіграв при перехопленні подачі з кутового, однак захисники підстрахували нідерландця.

"Віллани" ж огризнулись непоганою контратакою з вриванням свіжого Малена на правий край карного майданчика. Донні завершив щільним ударом, який парирував Поуп. Зрештою, фінальний свисток зафіксував нульову нічию.

