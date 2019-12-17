Астон Вілла розгромила резерв Ліверпуля і вийшла до півфіналу Кубка англійської ліги

Бірмінгемська Астон Вілла впевнено переграла Ліверпуль у рамках 1/4 фіналу Кубка ліги. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Англія, Кубок англійської ліги, 1/4 фіналу

Астон Вілла – Ліверпуль – 5:0

Голи: Хуріхейн, 14, Бойс, 17 (автогол), Коджія, 37, 45, Веслі, 90+2

Ліверпуль на кубковий матч із Астон Віллою виставив наймолодший склад в історії клубу

Молодь мерсисайдців змогла витримати тиск напіврезервного складу "вілланів" лише в перші 15 хвилин. А потім юні "червоні" пропустили двічі впродовж трьох хвилин. Спочатку Конор Хуріхейн несподівано для себе прямим ударом зі штрафного влучив у дальній кут, а потім Морган Бойс невдало підправив м'яч після прострілу з правого флангу.

До перерви бірмінгемці забили ще двічі. Це Джонатан Коджія встиг оформити дубль – івуарієць для початку реалізував вихід віч-на-віч, а на 45-й хвилині впевнено замкнув простріл Ель-Мухаммаді з правого флангу. Другі 45 хвилин, отже, перетворилися на формальність.

Та й тут уже в доданий арбітром час Астон Вілла довела рахунок до геть непристойного: Трезеге кинув у прорив Веслі, а бразилець технічно поклав м'яч у дальній нижній кут. Отже, 5:0 – далі йде Бірмінгем.