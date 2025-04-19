Астон Вілла гідно вилетіла з Ліги чемпіонів, але команда й вболівальники бажають там зіграти ще раз. Благо, шанси є – але вони б різко погіршились у разі домашньої невдачі з Ньюкаслом. Бірмінгемці відставали від топ-5 на три очки, як і Челсі.

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Господарі так сильно налаштувались, що відкрили рахунок вже на 33-й секунді. Героєм став Воткінс, який відкрився під проникний пас Тілеманса й пробив з рикошетом від захисника – м'яч залетів у ближній кут! Втім, перевага "вілланів" трималася недовго. На 17-й хвилині Барнс виконав ідеальну подачу з лівого флангу, а Шер замкнув її на дальній стійці. 1:1!

Між цими епізодами Воткінс міг оформити дубль, пробивши з лівого краю штрафного у поперечку. На 27-й він же замикав навіс зі стандарту, однак "сорок" знову врятував каркас. Зрештою, футболісти відправились на відпочинок за нічийного рахунку.

У першому таймі Ньюкасл тримався на рівних, а от по перерві гості просто зупинились. Астон Вілла ж продовжила тиск, заслужено вирвавшись уперед на 64-й хвилині – цього разу Воткінс не пробивав, але асистував Маатсену. 2:1! На 72-й же Тілеманс замкнув простріл Онана з лівого флангу – рикошетом від Бьорна сфера влетіла у ворота. 3:1!

Ще за три хвилини Онана довів справу до розгрому, відзначившись шедевральним пострілом з-за меж штрафного. Точно в ліву дев'ятку! Його гол виявився останнім у зустрічі. Астон Вілла відсвяткувала п'яту поспіль перемогу – у зону ЛЧ бірмінгемці не повернулись, але на заваді стоїть лишень гірша різниця голів.

Ньюкасл залишається третім, перервавши 5-матчеву переможну ходу. Від падіння за межі топ-5 "сорок" відділяють всього два залікових бали.

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