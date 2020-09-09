Астон Вілла домовилася про придбання 24-річного нападника з представником Чемпіоншипа, повідомляє офіційний сайт клубу. Уоткінс поставив підпис під контрактом на 5 років.

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За неофіційною інформацією, Брентфорд отримає за свого гравця 30 млн євро плюс бонуси. Цей трансфер став рекордним в історії Астон Вілли. Попереднім найдорожчим придбанням був Веслі Мораєс, за якого Брюгге отримав 24 млн євро.

Додамо, що у сезоні-2019/2020 Уоткінс провів за Брентфорд 50 матчів у всіх турнірах, забив 26 голів і віддав 3 результативні передачі. Форвард став другим у списку бомбардирів Чемпіоншипа, на один м'яч відставши від Мітровіча. Клуб вийшов в стикові матчі за путівку в АПЛ, де поступився Фулхему (1:2).

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