Астон Вілла на офіційному сайті оголосила про підписання півзахисника Роса Барклі з Лутона.

Астон Вілла офіційно підписала фіналіста Ліги чемпіонів

Клуб не розголошує термін контракту. Transfermarkt повідомляє, що Барклі обійшовся Астон Віллі майже в 6 млн євро. Додамо, що "віллани" вперше у своїй історії вийшли в Лігу чемпіонів. Востаннє команда з Бірмінгема грала в головному європейському клубному турнірі 41 рік тому, коли він називався Кубком чемпіонів.

Нагадаємо, що Рос Барклі починав свою кар'єру в Евертоні, де провів найяскравіші роки, після чого перебрався до Челсі. Барклі пограв і за Астон Віллу на правах оренди (сезон 2020/21), французьку Ніццу, а в минулому сезоні виступав за Лутон (37 матчів, 5 голів та 6 асистів). За свою кар'єру Рос 33 рази виходив у складі збірної Англії (6 голів та 6 асистів), але востаннє викликався аж у 2019 році.

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