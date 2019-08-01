Астон Вілла підписала голкіпера збірної Англії Хітона

Досвідчений воротар Том Хітон відтепер захищатиме кольори Астон Вілли.

Астон Вілла підсилила воротарську позицію Томом Хітоном, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Про термін дії контракту між 33-річним голкіпером та клубом поки не повідомляється. За інформацією ЗМІ, Бернлі отримав від бірмінгемців 8,5 млн євро за свого гравця.

Варто відзначити, що Хітон виступає за збірну Англії, проте провів за команду "трьох левів" лише 3 поєдинки.

В минулому сезоні АПЛ Том зіграв у 19-ти матчах, в яких пропустив 27 м'ячів.

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