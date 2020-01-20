toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО - НЕФТЧІ ТРАНСФЕРИ

Астон Вілла підписала форварда Генка Саматту

20 січня 23:17 166 Читать на русском
Астон Вілла підписала форварда Генка Саматту
Мбвана Саматта / Фото з відкритих джерел

Танзанійський форвард Мбвана Саматта офіційно змінив клуб.

Нападник бельгійського Генка Мбвана Саматта перейшов у Астон Віллу, повідомляє офіційний сайт клубу.

Рейна офіційно приєднався до Астон Вілли

27-річний форвард став першим танзанійцем в історії англійської Прем’єр-ліги. Деталі угоди не повідомляються, відомо лише, що контракт з клубом гравець уклав на 4,5 роки. Авторитетний німецький портал Transfermarkt оцінює футболіста у 12 млн євро.

Нагадаємо, Саматта провів у Генку 4 роки, перейшовши до бельгійської команди з конголезького Мазембе за 800 тисяч євро. У поточному сезоні форвард зіграв за свою команду 28 матчів у всіх турнірах, забив 20 голів і віддав 2 результативні передачі.

Ньюкасл на останній хвилині вирвав перемогу над Челсі, Арсенал не впорався з Шеффілд Юнайтед: 23-й тур АПЛ, матчі суботи

blog_ava
Шахтар вирушив на перший зимовий збір – Каштру не взяв із собою трьох українців
20 січня
7915
Теги
Англія Астон Вілла Астон Вілла Трансфери Трансфери Чемпіонату Англії Генк Генк Мбвана Саматта Мбвана Саматта
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
10
хв
Евертон
21:30
Ньюкасл
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук