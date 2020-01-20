Астон Вілла підписала форварда Генка Саматту

Танзанійський форвард Мбвана Саматта офіційно змінив клуб.

Нападник бельгійського Генка Мбвана Саматта перейшов у Астон Віллу, повідомляє офіційний сайт клубу.

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27-річний форвард став першим танзанійцем в історії англійської Прем’єр-ліги. Деталі угоди не повідомляються, відомо лише, що контракт з клубом гравець уклав на 4,5 роки. Авторитетний німецький портал Transfermarkt оцінює футболіста у 12 млн євро.

Нагадаємо, Саматта провів у Генку 4 роки, перейшовши до бельгійської команди з конголезького Мазембе за 800 тисяч євро. У поточному сезоні форвард зіграв за свою команду 28 матчів у всіх турнірах, забив 20 голів і віддав 2 результативні передачі.

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