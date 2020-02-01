Астон Вілла підписала екс-форварда Атлетіко Борху Бастона

Колишній гравець Атлетіко та цілої низки іспанських клубів Борха Бастон приєднався до Астон Вілли в останні хвилини зимового трансферного вікна

Астон Вілла оголосила про трансфер Борхи Бастона наприкінці зимового трансферного вікна, повідомляє офіційний сайт бірмінгемців.

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"Я дуже радий грати за Астон Віллу, це великий клуб, і велика честь для мене. Не дочекаюся початку роботи, я дуже схвильований. Хочу зустріти своїх нових товаришів по команді та менеджера. Я вже готовий грати і починати тренуватись із командою", – поділився Бастон в коментарі прес-службі Астон Вілли.

Нагадаємо, Бастон виступав за Атлетіко та цілу низку іспанських клубів. Нападник має досвід виступів у АПЛ, ставши рекордним трансфером Суонсі – "лебеді" підписали його за 18 млн євро у 2016 році.

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