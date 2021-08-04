Денні Інгз став гравцем Астон Вілли, повідомляє офіційний сайт бірмінгемського клубу.

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Контракт з 29-річним англійцем розрахований до літа 2024-го. За інформацією transfermarkt, Астон Вілла заплатила за гравця Саутгемптону близько 35 млн євро. Денні також має досвід виступів за Ліверпуль, Бернлі та Борнмут.

У минулому сезоні АПЛ Інгз провів 29 матчів, в яких відзначився 12-ма голами та 4-ма асистами. Саутгемптон фінішував на 15-й сходинці, Астон Вілла – 11-ю.

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