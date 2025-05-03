В минулому турі в грі проти Ман Сіті (1:2) підопічні Уная Емері перервали свою 5-матчеву переможну серію в АПЛ, поставивши під сумнів потрапляння в ЛЧ на наступний сезон. Також в матчі проти Фулхема бірмінгемцям було необхідно виправлятися за фіаско в півфіналі Кубка Англії проти Крістал Пелас (0:3).

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Фулхем також виходив на поле не для того, щоб просто відбувати номер – підопічні Марку Сілви борються за потрапляння в Лігу конференцій, адже в цьому сезоні навіть 8-ме місце в АПЛ може подарувати єврокубки.

Вже на 12-й хвилині господарі вийшли вперед. МакГінн навісив з кутового і Тілеманс влучно пробив по воротах Лєно головою – 1:0. Фулхем намагався відповідати своїми атаками, але впродовж першого тайму Вілла була ближчою до другого голу, ніж "дачники" до того, щоб зрівняти рахунок.

Другий тайм Фулхем почав з забитого м'яча, але арбітр не зарахував гол Сессеньйона через гру рукою. Під завісу поєдинку команда Марку Сілви з усіх сил старалася зрівняти рахунок, а бірмінгемці відповідали швидкими контратаками. На 90+4 хвилині Мален міг закривати матч, але пробив у каркас воріт.

В підсумку 1:0 на користь Астон Вілли. Підопічні Емері наздогнали за очками Челсі та Ноттінгем Форест, але залишились на сьомому місці через гіршу різницю голів. Фулхем все ще восьмий, але вже в цьому турі "дачників" можуть перегнати Брайтон, Борнмут та Брентфорд.

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