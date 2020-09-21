Астон Вілла на виїзді зустрічалась із Шеффілд Юнайтед. Ще на початку гості "клинки" залишились у меншості після того, як Іган руками затримав Таргета, який виривався на оперативний простір для зустрічі віч-на-віч із голкіпером. "Клинки" непогано оборонялись і навіть виходили у контратаки. На 36-їй вони заробили пенальті, який не зумів реалізувати Ландстрем – завадив голкіпер. Команди пішли на перерву із нульовим рахунком.

Зінченко та ще три зірки Манчестер Сіті поза заявкою на матч з Вулверхемптоном – відома прикра причина

Після навісу з кутового на 63-й Нгойо пробив головою і відкрив рахунок. Після цього Шеффілд засів у обороні і до кінця матчу так і не зумів створити жодного момента. Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Астон Вілли.

Маліновський може перейти в сенсаційний клуб АПЛ – на українця вже повісили цінник