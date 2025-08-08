Астон Вілла на офіційному сайті повідомила про перехід 24-річного форварда Еванна Гессана. Нападник підписав контракт з бірмінгемцями на п'ять років.

Як інформує L'Equipe, за трансфер нападника французький клуб отримає 35 мільйонів євро з урахуванням бонусів. У минулому сезоні Еванн Гессан став найкращим бомбардиром Ніцци, забивши 12 голів у 33 матчах Ліги 1.

Варто зауважити, що у форварда була пропозиція з Саудівської Аравії від клубу Неом. Ніцца підштовхувала свого гравця переїхати на Близький Схід, але він все ж обрав продовжити кар'єру в Європі.

