Астон Вілла оголосила про трансфер забивного форварда – він відмовився від Саудівської Аравії
Нападник Ніцци Еванн Гессан продовжить кар'єру в чемпіонаті Англії.
Астон Вілла на офіційному сайті повідомила про перехід 24-річного форварда Еванна Гессана. Нападник підписав контракт з бірмінгемцями на п'ять років.
Челсі узгодив контракт з зіркою Манчестер Юнайтед, який гратиме на позиції Мудрика
Як інформує L'Equipe, за трансфер нападника французький клуб отримає 35 мільйонів євро з урахуванням бонусів. У минулому сезоні Еванн Гессан став найкращим бомбардиром Ніцци, забивши 12 голів у 33 матчах Ліги 1.
Варто зауважити, що у форварда була пропозиція з Саудівської Аравії від клубу Неом. Ніцца підштовхувала свого гравця переїхати на Близький Схід, але він все ж обрав продовжити кар'єру в Європі.
Рома зазнала приниження в Англії – холодний душ для Довбика, який провів всю гру